Путинцева обыграла Бренгл в первом круге US Open

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла в первом раунде US Open американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



На счету Путинцевой 4 эйса, 4 двойные ошибки, 12 выигранных геймов, а также 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки, выиграла 6 геймов, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.



Во втором круге турнира Путинцева сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.



Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

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