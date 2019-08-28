Путинцева обыграла Бренгл в первом круге US Open
Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла в первом раунде US Open американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».
На счету Путинцевой 4 эйса, 4 двойные ошибки, 12 выигранных геймов, а также 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки, выиграла 6 геймов, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.
Во втором круге турнира Путинцева сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.
Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.
28 августа 2019 года, среда. 03:35 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
39
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 0
78
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|3
|3
Возняцки обыграла Яфань в первом раунде US Open
- 28 августа 2019
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
-
21:39
-
20:30
-
19:36
-
18:57
-
18:35
-
17:58
-
17:33
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
-
14:11
-
13:33
-
13:01
-
12:39
-
12:26
-
12:12
-
11:49Янчук: сейчас Шарапова просто не готова Эксклюзив
-
11:40
-
11:04
-
11:04
-
10:45
-
10:35
Партнерский контент