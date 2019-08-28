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Путинцева обыграла Бренгл в первом круге US Open

Путинцева обыграла Бренгл в первом круге US Open
Теннис / US Open 2019 0

Теннисистка из Казахстана Юлия Путинцева обыграла в первом раунде US Open американку Мэдисон Бренгл со счётом 6:3, 6:3. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

На счету Путинцевой 4 эйса, 4 двойные ошибки, 12 выигранных геймов, а также 8 реализованных брейк-пойнтов из 14. Гауфф ни разу не подала навылет, совершила 3 двойные ошибки, выиграла 6 геймов, а также реализовала 5 брейк-пойнтов из 13.

Во втором круге турнира Путинцева сыграет с Ариной Соболенко из Беларуси.

Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

28 августа 2019 года, среда. 03:35 МСК
US Open (ж). 1-й круг
Матч окончен
Юлия Путинцева
39
Казахстан
Юлия Путинцева
Ю. Путинцева
2 : 0
Мэдисон Бренгл
78
США
Мэдисон Бренгл
М. Бренгл
1 2 3
           
6 6  
3 3  
           
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