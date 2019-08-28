24 эйса помогли Кирьосу одержать победу в первом круге US Open

Австралийский теннисист Ник Кирьос, посеянный на Открытом чемпионате США под 28-м номером, вышел во второй круг, обыграв хозяина кортов Стива Джонсона со счётом 6:3, 7:6 (7:1), 6:4. Продолжительность противостояния составила 2 часа 2 минуты.

Уроженец Канберры 24 раза подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 4 из 7 брейк-пойнтов. На счету его соперника 4 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.

За выход в третий круг соревнований Кирьос поспорит с представителем Франции Антуаном Хоном. Заключительный турнир «Большого шлема» 2019 года завершится 8 сентября.



Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

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