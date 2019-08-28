Тим — о проигрыше 87-й ракетке мира на US Open: это был ненастоящий я
Австрийский теннисист Доминик Тим, посеянный на US Open под четвёртым номером, прокомментировал поражение в первом круге от 87-й ракетки мира итальянца Томаса Фаббьяно со счётом 4:6, 6:3, 3:6, 2:6.
«Ничего не случилось. Я перед началом турнира говорил, что сыграю, что проведу один матч, но не знаю, как всё получится. После первых двух сетов я очень устал. Я далёк от лучшей формы. В таком состоянии победить сложно.
Я вышел на корт, потому что в теннисе, а особенно в двухнедельном турнире, может случиться всё, что угодно. Но получилось так.
Поздравляю соперника, я рад за него. Но это был ненастоящий я. Не могу оценить игру Томаса, потому что он играл не со мной настоящим", — цитирует Тима официальный сайт турнира.
Тим: я не надеюсь дойти до четвертьфинала US Open
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