Циципас: Рублёв заслуживает пройти далеко на US Open

Грек Стефанос Циципас прокомментировал поражение от россиянина Андрея Рублёва в первом круге US Open со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7.

«Я не буду реагировать как на Уимблдоне. Это единственное, что я знаю. Соперник играл отлично. Он дал мне не так много вариантов. Я чувствовал, что мог сделать больше, но не знал как. Мне было сложно реализовать другой план на игру.

Рублёв постоянно контролировал игру на своей подаче. Я же подавал не лучшим образом, что сказалось на моей игре в целом, на ощущении от действий на задней линии и у сетки. Неспособность выиграть лёгкие очки на подаче сказалась на моей психологии. Я верю, что могу играть лучше. Я действительно надеюсь в следующий раз выступить лучше. Желаю Рублёву всего лучшего. Он заслуживает пройти далеко по турнирной сетке.

Почему я упомянул Уимблдон? Спустя пару дней после поражения на том турнире я посмотрел своё интервью, и оно показалось мне неправильным. Я слишком бурно реагировал. В жизни есть вещи хуже поражений. Но в тот день казалось, что кто-то умер", — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.

Следующим соперником Рублёва будет француз Жиль Симон.