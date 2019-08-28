Халеп: хочу завершить год в статусе первой ракетки мира

Четвёртая ракетка мира румынка Симона Халеп, обыгравшая в первом круге Открытого чемпионата США американку Николь Гиббз со счётом 6:3, 3:6, 6:2, призналась, что постарается завершить сезон на вершине рейтинга WTA.
«Если я буду здорова, то на 100% сосредоточусь на этом. Я хочу завершить год в статусе первой ракетки мира. У меня ещё есть шансы, я буду стараться их использовать. Я уверена, что эти шансы очень велики. Я буду бороться.
Сегодня я ощущала давление. Одна победа на US Open за три года — это нелегко. Но я рада что наконец смогла победить. Перед игрой я была напряжена, так как именно на этом корте проиграла в прошлом году. Хорошо, что в концовке я сыграла лучше, чем в предыдущих сетах. Третья партия получилась очень хорошей", — приводит слова Халеп официальный сайт турнира.
Следующей соперницей Симоны будет американка Тэйлор Таунсенд.
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