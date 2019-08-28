Американская теннисистка рассказала, как отреагировала на обнаружение у неё рака

Американская теннисистка Николь Гиббз рассказала, как отреагировала на известие об обнаружении у неё рака слюнной железы. В мае спортсменка перенесла успешную операцию. В первом круге US Open Николь проиграла румынке Симоне Халеп со счётом 3:6, 6:3, 2:6.
«Я была в ступоре. Я всё узнала по телефону. Сначала мне говорили, что не стоить переживать из-за биопсии. Я вообще не нервничала, так как не думала, что это рак. Затем позвонил врач и спросил, смогу ли я прийти. Я ответила: „Нет, расскажите всё сейчас“. Он сказал: „У тебя обнаружен рак“.
К счастью, я уже присела, иначе мне пришлось бы сесть от такой новости. Затем нахлынуло расстройство из-за того, я была одна. Я сразу же позвонила жениху. Я просто была разбита. С ним мне всегда комфортно, но в тот момент даже он был напуган.
Теперь я по-другому смотрю на вещи. Я понимаю, что теннисный матч — это не вопрос жизни и смерти. Для меня было честью выйти на этот корт и сразиться с такой соперницей. Я просто старалась насладиться каждым моментом", — цитирует Гиббз официальный сайт турнира.
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