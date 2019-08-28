Надаль: я бы хотел новое тело

Испанский теннисист Рафаэль Надаль, обыгравший в первом круге Открытого чемпионата США австралийца Джона Миллмана со счётом 6:3, 6:2, 6:2, ответил на вопрос журналиста о переменах в стиле его игры.

«У меня то же самое тело. Я бы хотел новое тело, но пока это невозможно (улыбается). Может, через 100 лет мы будем способны менять всё, но не сейчас. У меня прежний стиль игры. Я играю в свой теннис. Иногда лучше, иногда хуже.

Когда уверен в себе, то действуешь агрессивнее, это может показаться другим стилем игры. А когда больше обороняешься, то может показаться, что играешь хуже. Вот и всё. Я доволен тем, как сумел одержать победу. Это хороший старт турнира", — приводит слова Надаля официальный сайт US Open.

Следующим соперником Рафаэля будет австралиец Танаси Коккинакис.