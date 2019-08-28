Калинская прокомментировала сенсационную победу над чемпионкой US Open-2017

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, прокомментировала победу в первом круге над хозяйкой кортов, чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:4.

«Я очень рада победе. Счастлива, что сыграла на этом корте и насладилась атмосферой. Именно ради такого я и тренируюсь: чтобы играть с топ-соперницами на крупных аренах. Думаю, все ради этого тренируются. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и не слишком много думала о сопернице. Я пыталась действовать как можно лучше», — приводит слова Калинской официальный сайт тура.

За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей от организаторов уайлд-кард.