Калинская прокомментировала сенсационную победу над чемпионкой US Open-2017
Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, прокомментировала победу в первом круге над хозяйкой кортов, чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:4.
«Я очень рада победе. Счастлива, что сыграла на этом корте и насладилась атмосферой. Именно ради такого я и тренируюсь: чтобы играть с топ-соперницами на крупных аренах. Думаю, все ради этого тренируются. Я просто старалась сосредоточиться на своей игре и не слишком много думала о сопернице. Я пыталась действовать как можно лучше», — приводит слова Калинской официальный сайт тура.
За выход в третий круг соревнований Калинская поспорит с американкой Кристи Эрим Анн, получившей от организаторов уайлд-кард.
Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла
- 28 августа 2019
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
-
21:39
-
20:30
-
19:36
-
18:57
-
18:35
-
17:58
-
17:33
-
16:57
-
16:08
-
15:14
-
14:48
Партнерский контент