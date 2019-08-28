Дядя Надаля рассказал, о чём больше всего беспокоится Рафаэль перед US Open

Тони Надаль, дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля, выделил ключевые моменты, на которые обращает внимание экс-первая ракетка мира во время подготовки к Открытому чемпионату США.

«Помню, каждый год, как мы приезжали в Нью-Йорк, Рафаэля беспокоили две вещи. Прежде всего его интересовало, каким окажется покрытие, стало оно быстрее или медленнее, стали ли мячи тяжелее и улучшились ли условия.

После первой тренировки мы получали ответ на эти вопросы. Рафаэль говорил мне: в этом году покрытие очень быстрое, мячи сложно контролировать. Понятно, что много раз наши предположения не соответствовали реальности.

Второй момент, который его беспокоил, — жеребьёвка. Его интересовало, получится ли набраться уверенности, выигрывая матчи без особых сложностей. В этом году жеребьёвка достаточно хороша», — приводит слова Надаля-старшего Tennis World USA.

В матче второго круга US Open Рафаэль Надаль, посеянный под вторым номером, сыграет против австралийца Танаси Коккинакиса. Счёт в личных встречах 1:0 в пользу испанца.