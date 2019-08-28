Сенсация от Калинской, поражение Потаповой от 15-летней Гауфф — в обзоре US Open

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, вышла во второй круг, обыграв хозяйку кортов Слоан Стивенс, посеянную под 11-м номером, со счётом 6:3, 6:4.

Первая ракетка мира японка Наоми Осака (1) одолела россиянку Анну Блинкову — 6:4, 6:7 (5:7), 6:2. 15-летняя американка Кори Гауфф оказалась сильнее россиянки Анастасии Потаповой — 3:6, 6:2, 6:4.

Румынка Симона Халеп (4) сломила сопротивление американки Николь Гиббз — 6:3, 3:6, 6:2.

Видеообзор матчей первого круга US Open доступен на «Чемпионате».

Действующей победительницей соревнований является Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.