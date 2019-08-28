У Рублёва возникали судороги во время матча с Циципасом
Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче первого круга Открытого чемпионата США. Рублёв переиграл грека Стефаноса Циципаса, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Матч продолжался 3 часа 58 минут. На счету россиянина, допустившего 81 невынужденную ошибку, 20 эйсов, 15 отыгранных брейк-пойнтов из 20 и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.
«Условия были непростыми, но мы провели потрясающий матч. Знаю, каково это. Мышцы много раз сводило судорогой во время матча. Но мы работаем с прицелом на пять сетов. Когда выигрываешь такие матчи, это вселяет уверенность», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.
В матче второго круга US Open Рублёв сразится с французом Жилем Симоном.
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