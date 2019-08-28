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У Рублёва возникали судороги во время матча с Циципасом

У Рублёва возникали судороги во время матча с Циципасом
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Андрей Рублёв прокомментировал свою победу в матче первого круга Открытого чемпионата США. Рублёв переиграл грека Стефаноса Циципаса, посеянного под восьмым номером, со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5. Матч продолжался 3 часа 58 минут. На счету россиянина, допустившего 81 невынужденную ошибку, 20 эйсов, 15 отыгранных брейк-пойнтов из 20 и 3 реализованных брейк-пойнта из 13.

«Условия были непростыми, но мы провели потрясающий матч. Знаю, каково это. Мышцы много раз сводило судорогой во время матча. Но мы работаем с прицелом на пять сетов. Когда выигрываешь такие матчи, это вселяет уверенность», — цитирует Рублёва официальный сайт ATP.

В матче второго круга US Open Рублёв сразится с французом Жилем Симоном.

27 августа 2019 года, вторник. 18:05 МСК
US Open (м). 1-й круг
Матч окончен
Стефанос Циципас
8
Греция
Стефанос Циципас
С. Циципас
1 : 3
Андрей Рублёв
43
Россия
Андрей Рублёв
А. Рублёв
1 2 3 4 5
               
4 7 7 6 7 5  
6 6 5 7 9 7  
               
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