Тяжелейшая победа Рублёва над Циципасом — в обзоре первого круга US Open
Российский теннисист Андрей Рублёв успешно стартовал на Открытом чемпионате США. В первом круге он взял верх над греком Стефаносом Циципасом (8) со счётом 6:4, 6:7 (5:7), 7:6 (9:7), 7:5.
Испанец Рафаэль Надаль (2) уверенно обыграл австралийца Джона Миллмана — 6:3, 6:2, 6:2. Австриец Доминик Тим (4) потерпел поражение от итальянца Томаса Фаббьяно — 4:6, 6:3, 3:6, 2:6.
Немец Александр Зверев, посеянный под шестым номером, сломил сопротивление представителя Молдавии Раду Албота — 6:1, 6:3, 3:6, 4:6, 6:2.
Видеообзор матчей первого круга доступен на «Чемпионате».
Действующим чемпионом US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл аргентинца Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
Циципас: Рублёв заслуживает пройти далеко на US Open
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