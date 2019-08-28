Соболенко — о матче с Азаренко: с каждым розыгрышем я всё больше сходила с ума

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под 9-м номером, прокомментировала победу в первом круге над соотечественницей Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 6:4.

«С каждым розыгрышем я всё больше сходила с ума. Я не могла понять, почему ничего не могу контролировать на корте. Но затем я начала контролировать свои эмоции и проводила каждый розыгрыш, как последний. Я постаралась сделать что-то интересное для соперницы.

Это большая победа для меня. Я рада, что смогла найти нечто важное в решающие моменты. Это помогло мне остаться в битве. Кажется, я одержала очень важную победу. Виктория — великолепная теннисистка. Нелегко играть с соотечественницей, мы обе хотим победить. В первом сете я не справлялась с эмоциями. Рада, что дальше всё пошло гладко.

Это была игра очень высокого уровня. Я особенно довольна последними двумя геймами, когда не стала оказывать на себя слишком большое давление. Я забыла обо всём и сосредоточилась на каждом ударе, не думая ни о чём другом. Может, поэтому каждый розыгрыш казался невероятным", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.

Следующей соперницей Арины будет Юлия Путинцева, представляющая Казахстан.