Стивенс прокомментировала поражение от россиянки Калинской на US Open

Американская теннисистка Слоан Стивенс, побеждавшая на Открытом чемпионате США в 2017 году и получившая 11-й номер посева в 2019-м, прокомментировала выступление россиянки Анны Калинской, которая нанесла ей поражение в матче первого круга.

Калинская, пробившаяся в основную сетку турнира через квалификацию, закончила матч, продолжавшийся 1 час 25 минут, со счётом 6:3, 6:4. Россиянка дважды подала навылет, выиграла 70 % очков на первой подаче, реализовала и отыграла по 3 брейк-пойнта из 4. На счету Стивенс ни одного эйса и 33 невынужденные ошибки.

«Один розыгрыш я проводила хорошо, другой — плохо. Нестабильность никак не пошла мне на пользу.

Соперница проделала хорошую работу, оставаясь в игре, сражаясь. Она не позволила мне войти в игру. Моё уважение. Она очень хорошо сыграла, придерживаясь своего стиля», — цитирует Стивенс The Independent.

Во втором круге Калинская сыграет с американкой Кристи Эрим Анн, получившей уайлд-кард от организаторов турнира. В матче первого круга Анн переиграла россиянку Светлану Кузнецову.