Соболенко — о матче с Путинцевой: шутим, что подсыпем что-то друг друг в еду

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под 9-м номером, поделилась ожиданиями от матча второго круга с Юлией Путинцевой из Казахстана.
«Мы весело проводили время вместе. Например, однажды пошли в ресторан, я оплатила счёт, а Юлия сказала, что в следующий раз заплатит она. Несколько ней назад она сообщила, что мы можем сыграть друг с другом, если победим в первых матчах, и предложила отпраздновать это перед игрой. Мы шутили по поводу того, что подсыпем что-то друг другу в еду!
Она прекрасная теннисистка и здорово играет сейчас, побеждая топ-соперниц. Путинцева играет быстро, агрессивно. Это непростая соперница, но я постараюсь подготовиться как можно лучше. Наверное, если я выиграю, то всё же опять сама заплачу по счёту", — цитирует Соболенко официальный сайт тура.
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