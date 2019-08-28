Калинская — о сопернице по второму кругу US Open: я не знаю, кто это
Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, призналась, что ничего не знает о своей сопернице по матчу второго круга — американке Кристи Эрим Анн, получившей от организаторов уайлд-кард.
«Я не знаю, кто это. Я обо всём узнаю утром. Сейчас я просто хочу немного отдохнуть», — приводит слова Калинской официальный сайт соревнований.
В первом круге Анна одержала победу над хозяйкой кортов, чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:4. Анн же оказалась сильнее россиянки Светланы Кузнецовой — 7:5, 6:2.
Действующей чемпионкой US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.
Калинская прокомментировала сенсационную победу над чемпионкой US Open-2017
Калинская победила Стивенс в первом круге US Open, Кузнецова выбыла
- 28 августа 2019
-
14:24
-
14:08
-
13:35
-
13:06
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:19
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07
-
21:45
Партнерский контент