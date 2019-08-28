Калинская — о сопернице по второму кругу US Open: я не знаю, кто это

Российская теннисистка Анна Калинская, пробившаяся в основную сетку Открытого чемпионата США через квалификацию, призналась, что ничего не знает о своей сопернице по матчу второго круга — американке Кристи Эрим Анн, получившей от организаторов уайлд-кард.

«Я не знаю, кто это. Я обо всём узнаю утром. Сейчас я просто хочу немного отдохнуть», — приводит слова Калинской официальный сайт соревнований.

В первом круге Анна одержала победу над хозяйкой кортов, чемпионкой US Open-2017 Слоан Стивенс со счётом 6:3, 6:4. Анн же оказалась сильнее россиянки Светланы Кузнецовой — 7:5, 6:2.

Действующей чемпионкой US Open является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

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