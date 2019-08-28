Циципас пояснил, почему назвал чудаком судью, работавшего на его игре с Рублёвым

Грек Стефанос Циципас, потерпевший поражение от россиянина Андрея Рублёва в первом круге US Open со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7, во время игры назвал главного судью «чудаком» и после игры объяснил своё высказывание.
«Арбитр на вышке был не прав в том, что говорил мне весь матч. Я не знаю, что он имел против моей команды, но он жаловался мне, что они всё время разговаривают, когда я в игре. Он не прав, так как я вообще ничего не слышал. И я не считаю, что они как-то могли помочь мне.
Обычно мой отец говорит во время игры, он старается завести меня. Это не советы по игре. Он просто пытается придать мне заряд уверенности. Я уверен, что тренер соперника делает то же самое. Думаю, судья имел что-то против меня. Не знаю почему.
Я бы хотел, чтобы все судьи были как Мохаммед Лайани. Я уверен, что он лучший. Он всегда справедлив ко всем. А у некоторых судей есть предпочтения", — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.
- 28 августа 2019
-
14:39
-
14:24
-
14:08
-
13:35
-
13:06
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:19
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35
-
08:21
-
08:14
-
08:00
-
07:53
-
07:09
-
05:15
-
04:42
-
04:40
-
03:30
-
02:51
-
00:14
- 27 августа 2019
-
23:32
-
23:13
-
22:42
-
22:07