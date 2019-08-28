Циципас пояснил, почему назвал чудаком судью, работавшего на его игре с Рублёвым

Грек Стефанос Циципас, потерпевший поражение от россиянина Андрея Рублёва в первом круге US Open со счётом 4:6, 7:6 (7:5), 6:7 (7:9), 5:7, во время игры назвал главного судью «чудаком» и после игры объяснил своё высказывание.

«Арбитр на вышке был не прав в том, что говорил мне весь матч. Я не знаю, что он имел против моей команды, но он жаловался мне, что они всё время разговаривают, когда я в игре. Он не прав, так как я вообще ничего не слышал. И я не считаю, что они как-то могли помочь мне.

Обычно мой отец говорит во время игры, он старается завести меня. Это не советы по игре. Он просто пытается придать мне заряд уверенности. Я уверен, что тренер соперника делает то же самое. Думаю, судья имел что-то против меня. Не знаю почему.



Я бы хотел, чтобы все судьи были как Мохаммед Лайани. Я уверен, что он лучший. Он всегда справедлив ко всем. А у некоторых судей есть предпочтения", — цитирует Циципаса официальный сайт турнира.