Джокович назвал трёх звёзд, с которыми мечтал бы познакомиться
Первая ракетка мира серб Новак Джокович рассказал, какие эмоции испытывает, когда следит за матчами своего любимого футбольного клуба — белградской «Црвены Звезды».
«Когда являешься настоящим болельщиком, то сложно оставаться нейтральным. Может, в какие-то моменты мне бы этого хотелось, но я очень эмоционален. Во время игры я прыгаю, кричу и да, матерюсь», — приводит слова Джоковича Blic.
Новак также назвал трёх людей, с которыми хотел бы познакомиться.
«Майкл Джордан, Джим Керри и Киану Ривз. Актёры меня интересуют, потому что они очень таинственны, не такие, как я. Судя по их заявлениям, поведению и стилю жизни, кажется, что они по-другому понимают жизнь. Я бы хотел встретиться с ними и поговорить об этом», — признался Джокович.
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