Соболенко: я чудом вернулась в матч и развалила игру Азаренко

Белорусская теннисистка Арина Соболенко, посеянная на Открытом чемпионате США под 9-м номером, поделилась впечатлениями от выхода во второй круг. На старте соревнований она одержала победу над соотечественницей Викторией Азаренко со счётом 3:6, 6:3, 6:4. Следующей соперницей Арины будет Юлия Путинцева из Казахстана.
«Я не ожидала такой агрессивной и довольно-таки стабильной игры с её стороны. Это немножко выбило меня. Надо всё-таки работать над концентрацией. Я каким-то чудом вернулась в матч и немножко развалила её игру. В тот момент уже она не ожидала от меня такой игры.
Для нас обеих это был важный матч. И не важно, против кого мы играли. Это всё-таки первый круг турнира «Большого шлема». Жалко, конечно, что мы встретились в первом круге. В любом случае для игрока каждый матч принципиален.
Путинцева хорошо двигается. Я бы сказала, что она довольно-таки агрессивная, борется до конца. Это тоже будет непростой матч", — сказала Соболенко в интервью Eurosport.
Видео доступно на «Чемпионате».
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