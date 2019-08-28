Павлюченкова: матч с Бертенс будет тяжёлым. Хотя, кто его знает…

Россиянка Анастасия Павлюченкова прокомментировала победу в первом круге US Open над француженкой Полин Пармантье со счётом 6:1, 7:6 (7:2) и рассказала о работе с тренером Робом Стекли. Её следующей соперницей будет голландка Кики Бертенс.

«Что случилось во втором сете? В принципе, ничего, счёт 7:6. Слава богу, тай-брейк удачно сложился для меня. Боролась, у нас были длинные розыгрыши. Я вела 3:1 во втором сете, немножко концентрация подсела, плюс она заметно увеличила свой уровень Она стала играть активнее и допускать меньше ошибок Может, я больше начала торопиться.

Роб Стекли, на самом деле, пока не мой тренер. Это такой пробный вариант здесь, на US Open. Я попросила его мне помочь, так как у меня не было тренера с Индиан-Уэллса. После US Open есть пара имён, которые на примете, поэтому решу. Имена пока не буду раскрывать.

Бертенс по-моему уже в топ-5 стоит, ну в топ-10 точно. В любом случае будет очень тяжёлый поединок, хотя, кто его знает… Нельзя никогда говорить. Не знаю, что будет. Мне точно нужно играть в свой лучший теннис и не допускать таких ошибок, как во втором сете", — сказал Павлюченкова в интервью Eurosport.

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