Болельщица на US Open сфотографировала Лопеса, снявшего майку. Её раскритиковали

Забавная ситуация произошла в перерыве матча первого круга Открытого чемпионата США между испанцем Фелисьяно Лопесом и 26-м сеяным соревнований американцем Тейлором Фритцем (3:6, 6:4, 6:3, 6:4).



Во время паузы в игре Лопес решил сменить футболку. Это заметила одна из болельщиц, сидящих неподалёку. Девушка быстро достала из сумки телефон и начала фотографировать испанца, снимающего майку.

Фото: ESPN

Момент попал в объектив трансляционной камеры и быстро разошёлся по сети. Многие пользовательницы оценили поступок болельщицы положительно, говоря, что поступили бы так же. Однако мужская аудитория с ними не согласилась. Один из пользователей написал: «Отвратительно. Он же не объект. Представьте, если бы мужчина фотографировал Шарапову». Другие пользователи также подвергли болельщицу критике.