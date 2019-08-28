Болельщица на US Open сфотографировала Лопеса, снявшего майку. Её раскритиковали

Забавная ситуация произошла в перерыве матча первого круга Открытого чемпионата США между испанцем Фелисьяно Лопесом и 26-м сеяным соревнований американцем Тейлором Фритцем (3:6, 6:4, 6:3, 6:4).
Во время паузы в игре Лопес решил сменить футболку. Это заметила одна из болельщиц, сидящих неподалёку. Девушка быстро достала из сумки телефон и начала фотографировать испанца, снимающего майку.
Момент попал в объектив трансляционной камеры и быстро разошёлся по сети. Многие пользовательницы оценили поступок болельщицы положительно, говоря, что поступили бы так же. Однако мужская аудитория с ними не согласилась. Один из пользователей написал: «Отвратительно. Он же не объект. Представьте, если бы мужчина фотографировал Шарапову». Другие пользователи также подвергли болельщицу критике.
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