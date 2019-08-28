Беккер: я хочу тренировать Кирьоса!

Шестикратный победитель турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира немец Борис Беккер предложил австралийцу Нику Кирьосу свою кандидатуру на должность тренера.



«Я бы хотел тренировать его! Думаю, будет круто. Он игрок, который не тренируется. Хорошему тренеру нужно принять настоящий вызов, чтобы найти способ общаться с таким игроком. Должен ли я пойти на такое? Это другой вопрос. Но если бы я просто хотел вернуть к жизни свою страсть к теннису, он был бы самым пылким игроком», — приводит слова Беккера Metro.



Сам Кирьос, однако, предложение не оценил. Журналист Гернот Бауэр написал австралийцу в «Твиттере»: «Было бы интересно, не правда ли?» Кирьос ответил коротко и ясно: «Нет».



Австралиец, посеянный на US Open под 28-м номером, стартовал на турнире с победы над американцем Стивом Джонсоном – 6:3, 7:6 (7:1), 6:4.