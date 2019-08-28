Чорич после победы над Донским снялся с US Open из-за травмы
Хорватский теннисист Борна Чорич, посеянный на Открытом чемпионате США под 12-м номером, снялся с US Open. Причиной отказа от продолжения борьбы стала травма спины, сообщает пресс-служба соревнований.
Хорвату предстоял матч второго круга в мужском одиночном разряде с Григором Димитровым из Болгарии. Встреча должна была начаться в четверг, 29 августа, в 3:30 мск. Однако теперь Димитров без борьбы проходит в третий круг соревнований, где его соперником станет победитель матча между уругвайцем Пабло Куэвасом и поляком Камилем Майхшаком (LL).
В первом круге US Open Чорич обыграл российского теннисиста Евгения Донского, пробившегося в основную сетку турнира через квалификацию, со счётом 7:6 (9:7), 6:3, 6:0.
- 28 августа 2019
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