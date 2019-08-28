Надаль: Маррей играет на Мальорке? Могу одолжить ему яхту, если захочет

Вторая ракетка мира Рафаэль Надаль поделился мнением об участии британца Энди Маррея в «челленджере», который проходит на родине испанца, острове Мальорка.



«Я сразу написал ему, когда узнал, что он собирается играть в академии. Я сказал ему: « Если тебе что-то понадобится, просто дай мне знать. Захочешь прокатиться на яхте или ещё чего-нибудь – я предоставлю. Только скажи». Для нас в академии это отличная новость, конечно. Я вчера видел корт, на котором он играл. Трибуны были переполнены. Я думаю, это здорово для него и отлично для нас.



Я лично уже говорил пару раз, что рад за него. Он сделал много, чтобы попытаться вернуться на корт и продолжать играть в теннис. Он принял решение сыграть в «челленджере», потому что стал чувствовать себя хорошо», — приводит слова Надаля Tennis World USA.



Маррей одержал первую победу в одиночном разряде с начала 2019 года