Оже-Альяссим: удивлён, насколько усердно Федерер тренируется в таком возрасте

19-летний канадский вундеркинд Феликс Оже-Альяссим, занимающий 19-ю строчку рейтинга ATP, рассказал о своих эмоциях от совместных тренировок со швейцарцем Роджером Федерером, а также назвал качество, которое делает представителей «большой тройки» уникальными.



«Я был особенно удивлён тем, насколько усердно он тренируется. Если он делает это в таком возрасте, то и мне, пожалуй, лучше тоже начать работать.



Что делает Федерера, Надаля и Джоковича уникальными? Они знают, как действовать в самые важные моменты. Они знают, как справляться с собой. Я думаю, это то, чему нельзя научиться так быстро. Для этого необходимо время. Нужно несколько лет, чтобы воспитать это качество в себе. Я не хочу торопить этот процесс», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis World USA.