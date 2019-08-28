Оже-Альяссим: удивлён, насколько усердно Федерер тренируется в таком возрасте

19-летний канадский вундеркинд Феликс Оже-Альяссим, занимающий 19-ю строчку рейтинга ATP, рассказал о своих эмоциях от совместных тренировок со швейцарцем Роджером Федерером, а также назвал качество, которое делает представителей «большой тройки» уникальными.
«Я был особенно удивлён тем, насколько усердно он тренируется. Если он делает это в таком возрасте, то и мне, пожалуй, лучше тоже начать работать.
Что делает Федерера, Надаля и Джоковича уникальными? Они знают, как действовать в самые важные моменты. Они знают, как справляться с собой. Я думаю, это то, чему нельзя научиться так быстро. Для этого необходимо время. Нужно несколько лет, чтобы воспитать это качество в себе. Я не хочу торопить этот процесс», — приводит слова Оже-Альяссима Tennis World USA.
- 28 августа 2019
-
22:48
-
22:04
-
21:26
-
21:08
-
20:39
-
20:17
-
19:29
-
18:58
-
18:44
-
18:21
-
18:05
-
17:29
-
15:52
-
15:33
-
15:19
-
14:39
-
14:24
-
14:08
-
13:35
-
13:06
-
12:53
-
12:14
-
11:58
-
11:48
-
11:36
-
11:30
-
11:19
-
11:12
-
11:04
-
10:44
-
10:26
-
09:32
-
09:17
-
08:52
-
08:35