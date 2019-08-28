Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате США под пятым номером, в матче второго круга обыграла хозяйку соревнований – американку Винус Уильямс – со счётом 6:4, 6:4. Представительница Украины упрочила преимущество по показателю личных встреч – 3-1.



Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Свитолина 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Уильямс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.



Соперницей украинки по третьему кругу может стать её соотечественница Даяна Ястремская (32), если сумеет переиграть представительницу Швеции Ребекку Петерсон.



US Open. 2-й круг. Женщины



Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) – 6:1, 6:4.