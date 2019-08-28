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Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг US Open

Свитолина обыграла Винус Уильямс и вышла в третий круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Украинская теннисистка Элина Свитолина, посеянная на Открытом чемпионате США под пятым номером, в матче второго круга обыграла хозяйку соревнований – американку Винус Уильямс – со счётом 6:4, 6:4. Представительница Украины упрочила преимущество по показателю личных встреч – 3-1.

Продолжительность поединка составила 1 час 53 минуты. Свитолина 3 раза подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 17. На счету Уильямс 3 эйса, 7 двойных ошибок и 2 реализованных брейк-пойнта из 6.

Соперницей украинки по третьему кругу может стать её соотечественница Даяна Ястремская (32), если сумеет переиграть представительницу Швеции Ребекку Петерсон.

US Open. 2-й круг. Женщины

Каролина Плишкова (Чехия, 3) — Мариам Болквадзе (Грузия, Q) – 6:1, 6:4.

28 августа 2019 года, среда. 21:25 МСК
US Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Элина Свитолина
5
Украина
Элина Свитолина
Э. Свитолина
2 : 0
Винус Уильямс
52
США
Винус Уильямс
В. Уильямс
1 2 3
           
6 6  
4 4  
           
28 августа 2019 года, среда. 19:15 МСК
US Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Мариам Болквадзе
202
Грузия
Мариам Болквадзе
М. Болквадзе
0 : 2
Каролина Плишкова
3
Чехия
Каролина Плишкова
К. Плишкова
1 2 3
           
1 4  
6 6  
           
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