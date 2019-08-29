Павлюченкова записала шутливое видео, посвящённое дождям на US Open

Погодные условия в Нью-Йорке (США) не позволили провести большинство матчей третьего дня US Open в запланированное время. Пострадали также и теннисисты, поединки которых запланированы на другой день, поскольку у них не было возможности провести нормальную тренировку. Одной из таких спортсменок оказалась россиянка Анастасия Павлюченкова.



Теннисистка отнеслась к ситуации с юмором, решив вместе с тренерским штабом записать на эту тему видео. В нём Павлюченкова предлагает тренерам покинуть корт из-за дождя. Они не слушают россиянку и пытаются её переубедить, говоря, что корт совсем не мокрый. В итоге один из тренеров получает травму, пытаясь достать тяжёлый мяч. После этого команда Павлюченковой звонит организаторам с просьбой предоставить закрытый корт.

Видео можно посмотреть в «твиттере» теннисистки.



Следующий поединок россиянка проведёт сегодня, 29 августа. За выход в третий круг она поспорит с седьмой сеяной соревнований Кики Бертенс из Нидерландов. Начало – в 18:00 мск.