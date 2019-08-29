Джокович обыграл Лондеро и вышел в третий круг US Open

Серб Новак Джокович одержал победу во втором круге турнира US Open (США). В трёх сетах он выиграл у аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1.



Джокович 7 раз подал навылет, совершил 8 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 18, а также 1 победу в тай-брейках. На счету аргентинского теннисиста 6 эйсов, 5 двойных ошибок и 5 реализованных брейк-пойнта из 8.



Следующим соперником Джоковича будет победитель встречи Денис Кудла — Душан Лайович.



Действующим победителем US Open является серб Новак Джокович. В финале прошлогоднего мэйджора он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3. В этом сезоне матчи Открытого чемпионата США пройдут с 26 августа по 8 сентября.

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