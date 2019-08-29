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Вторая ракетка мира Барти вышла в третий круг US Open

Вторая ракетка мира Барти вышла в третий круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Австралийская теннисистка Эшли Барти, посеянная на Открытом чемпионате США под вторым номером, вышла в третий круг, обыграв хозяйку кортов Лорен Дэвис со счётом 6:2, 7:6 (7:2). Продолжительность противостояния составила 2 часа 4 минуты.

Бывшая первая ракетка мира 8 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 4 из 18 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 6 двойных ошибок и 2 брейка.

За выход в четвёртый круг Барти поспорит либо с представительницей Греции Марией Саккари, посеянной под 30-м номером, либо с китаянкой Пэн Шуай, пробившейся в основную сетку через квалификацию.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака. В прошлогоднем финале она обыграла американку Серену Уильямс — 6:2, 6:4.

29 августа 2019 года, четверг. 02:20 МСК
US Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Лорен Дэвис
73
США
Лорен Дэвис
Л. Дэвис
0 : 2
Эшли Барти
2
Австралия
Эшли Барти
Э. Барти
1 2 3
           
2 6 2  
6 7 7  
           
Барти — о первом сете на US Open-2019: это было ужасно
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