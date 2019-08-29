Серена Уильямс обыграла Макнелли и вышла в третий круг US Open

Американка Серена Уильямс одержала победу во втором круге турнира US Open (США). В трёх сетах она выиграла у своей соотечественницы Кэти Макнелли со счётом 5:7, 6:3, 6:1. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».



Уильямс 10 раз подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнтов из 12. На счету Макнелли 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.



Следующей соперницей Уильямс будет победитель встречи Каролина Мухова — Се Шувэй.



Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла нынешняя первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

Вторая ракетка мира Барти вышла в третий круг US Open