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Серена Уильямс обыграла Макнелли и вышла в третий круг US Open

Серена Уильямс обыграла Макнелли и вышла в третий круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Американка Серена Уильямс одержала победу во втором круге турнира US Open (США). В трёх сетах она выиграла у своей соотечественницы Кэти Макнелли со счётом 5:7, 6:3, 6:1. Встреча прошла на стадионе «Билли Джин Кинг Нэшионал Теннис Сентер».

Уильямс 10 раз подала навылет, совершила 4 двойных ошибки и реализовала 4 брейк-пойнтов из 12. На счету Макнелли 8 эйсов, 10 двойных ошибок и 1 реализованный брейк-пойнт.

Следующей соперницей Уильямс будет победитель встречи Каролина Мухова — Се Шувэй.

Женский турнир Открытого чемпионата США завершится 7 сентября. В минувшем сезоне соревнования в женском одиночном разряде выиграла нынешняя первая ракетка мира из Японии Наоми Осака. В финале она обыграла американку Серену Уильямс.

29 августа 2019 года, четверг. 05:00 МСК
US Open (ж). 2-й круг
Матч окончен
Серена Уильямс
8
США
Серена Уильямс
С. Уильямс
2 : 1
Кэти Макнелли
121
США
Кэти Макнелли
К. Макнелли
1 2 3
           
5 6 6
7 3 1
           
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