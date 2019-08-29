Винус Уильямс прокомментировала поражение от Свитолиной на US Open

Американка Винус Уильямс поделилась впечатлениями от поражения в матчей с украинкой Элиной Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 4:6, 4:6.

«Это был прекрасный матч. Борьба была упорной. Так приятно, что зрители меня поддерживали. Атмосфера была просто волшебной. Сегодня я много вещей сделала правильно.

Я могу найти много позитивных моментов в этом матче. Я отлично подавала и в целом играла хорошо. Элина действовала здорово. Я во многом могу прибавить. С нетерпением жду следующих игр. Хотя, конечно, мне грустно покидать этот турнир так рано. В последние пару лет я не выступала в Азии, так что очень хочу наконец отправиться туда и провести несколько матчей.

Свитолина всегда невероятно мощно играет со мной. Впереди её ждёт много хорошего. У неё бывали матчи, которые она должна была выиграть, не но выиграла. Однако со мной она всегда играет потрясающе. Очевидно, что она очень талантливая теннисистка и может продолжить прогрессировать", — цитирует Уильямс официальный сайт турнира.