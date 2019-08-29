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Джокович несколько раз обращался за медпомощью в матче с Лондеро

Джокович несколько раз обращался за медпомощью в матче с Лондеро
Теннис / US Open 2019 0

Действующий победитель US Open сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под первым номером, прокомментировал свою победу в матче второго круга против аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро. Матч продолжался 2 часа 12 минут и закончился со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1 в пользу Джоковича. По ходу матч серб, проигравший пять геймов на своей подаче, трижды обращался за медицинской помощью.

«Это определённо повлияло на мои подачу и бэкхенд. Не знал, удастся ли мне закончить матч. Я действительно очень рад, что мне удалось это сделать.

Мне также повезло, что я смог отыграться во втором сете и не отдать сопернику ни партии. Во время смены сторон я в рамках правил пытался получить как можно больше медицинской помощи. Это помогло мне остаться в матче. Хорошо, что на турнирах «Большого шлема» между матчами есть дни отдыха. Надеюсь, что при условии должной медицинской поддержки я смогу лучше подготовиться к следующему матчу, чем было сегодня», — цитирует Джоковича BBC.

В третьем круге Открытого чемпионата США Джоковича ожидает встреча с победителем пары Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия).

Джокович обыграл Лондеро и вышел в третий круг US Open
29 августа 2019 года, четверг. 02:20 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
56
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3 4 5
               
6 7 7 6    
4 6 3 1    
               
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