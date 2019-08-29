Федерер: сейчас я играю на низком уровне и слишком много ошибаюсь

Швейцарец Роджер Федерер прокомментировал непростой старт на Открытом чемпионате США 2019 года. В первом и втором раундах он одержал волевые победы — над индийцем Сумитом Нагалом и боснийцем Дамиром Джумхуром соответственно.
«Я много раз оказывался в подобном положении, когда стартую на турнире не лучшим образом и журналисты сразу же задают вопрос: „Что ты собираешься делать“. Ты отвечаешь: „Не знаю. Наверное, то же самое. И буду надеяться на лучший исход“.
Другого секрета успешного начала матча, кроме хорошей разминки и отличной психологической подготовки, нет. Нельзя недооценивать соперника. Вы меня знаете, я всегда выполняю эти правила.
Когда такие трудности случаются в двух матчах подряд, это расстраивает. Особенно неприятно, что уровень игры достаточно низок, я допускаю слишком много ошибок и не чувствую энергии. Но дальше может быть только лучше.
Я знал, что покажет Нагал в первом круге и Джумхур во втором. Но не ожидал, что буду допускать по 15-20 невынужденных ошибок за сет. Но мои соперники были отлично подготовлены и вынуждали меня ошибаться. Я должен играть лучше", — цитирует Федерера официальный сайт турнира.
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