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Федерер предложил увеличить призовые для нетоповых теннисистов

Федерер предложил увеличить призовые для нетоповых теннисистов
Теннис / US Open 2019 0

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который после победы над боснийцем Дамиром Джумхуром в четырёх сетах вышел в третий круг Открытого чемпионата США, предложил увеличить суммы призовых выплат, присуждаемых игрокам, не входящим в первые ряды мировой классификации.

В августе Федерер, посеянный под третьим номером на турнире, вернулся в совет игроков ATP.

«Я действительно считаю, что игроки на челленджерах и те, кто проходит квалификацию и вылетает во втором раунде, должны получать больше. Считаю, если призовые увеличат, это надо сделать не только для топ-теннисистов. По-моему, мы уже вышли на хороший уровень.

Считаю, мы должны бороться за это. Было бы здорово, если бы игроки «выживали» за счёт выступлений на челленджерах, а не только на вершине. Соревнования не должны благоприятствовать слабым, но они тоже жертвуют своим временем и работают точно так же усердно, как и мы на вершине. Надеюсь на перемены в ближайшие 5-10 лет», — цитирует Федерера Sport24.co.za.

В третьем круге US Open Федерер сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция).

Федерер: после первого сета сказал себе, что не сломаюсь
28 августа 2019 года, среда. 20:30 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Роджер Федерер
3
Швейцария
Роджер Федерер
Р. Федерер
3 : 1
Дамир Джумхур
99
Босния и Герцеговина
Дамир Джумхур
Д. Джумхур
1 2 3 4 5
               
3 6 6 6  
6 2 3 4  
               
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