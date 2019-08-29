Федерер предложил увеличить призовые для нетоповых теннисистов

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, который после победы над боснийцем Дамиром Джумхуром в четырёх сетах вышел в третий круг Открытого чемпионата США, предложил увеличить суммы призовых выплат, присуждаемых игрокам, не входящим в первые ряды мировой классификации.
В августе Федерер, посеянный под третьим номером на турнире, вернулся в совет игроков ATP.
«Я действительно считаю, что игроки на челленджерах и те, кто проходит квалификацию и вылетает во втором раунде, должны получать больше. Считаю, если призовые увеличат, это надо сделать не только для топ-теннисистов. По-моему, мы уже вышли на хороший уровень.
Считаю, мы должны бороться за это. Было бы здорово, если бы игроки «выживали» за счёт выступлений на челленджерах, а не только на вершине. Соревнования не должны благоприятствовать слабым, но они тоже жертвуют своим временем и работают точно так же усердно, как и мы на вершине. Надеюсь на перемены в ближайшие 5-10 лет», — цитирует Федерера Sport24.co.za.
В третьем круге US Open Федерер сразится с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция).
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