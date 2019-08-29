Свитолина: чувствую себя везучей

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4.

«Это был потрясающий матч, спасибо зрителям, хоть вы за меня и не болели. Но на стадионе сегодня была особенная атмосфера, одна из лучших, в которых я играла. Это подталкивало меня поднять уровень своей игры. Невероятно, что делает Винус на корте и вне корта, она служит вдохновением всем нам.



Во втором сете мне нужно было оставаться сфокусированной до самого конца, перебивать ещё один мяч через сетку. Она опытный игрок и знает, как справляться с такими моментами, поэтому я ждала, что она тоже заиграет лучше. Это был трудный матч, вы видели, что в конце было очень тяжело и буквально несколько розыгрышей решили исход поединка.



Мне жаль тех игроков, которым приходится ждать свой матч из-за дождя. Я себя чувствую везучей из-за того, что провела свой матч на этой арене, да и атмосфера была невероятной. Так что это мой счастливый день!» — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

Следующей соперницей Элины будет либо соотечественница Даяна Ястремская, либо представительница Швеции Ребекка Петерсон.