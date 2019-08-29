Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Свитолина: чувствую себя везучей

Свитолина: чувствую себя везучей
Теннис / US Open 2019 0

Украинка Элина Свитолина прокомментировала победу над американкой Винус Уильямс во втором круге Открытого чемпионата США со счётом 6:4, 6:4.

«Это был потрясающий матч, спасибо зрителям, хоть вы за меня и не болели. Но на стадионе сегодня была особенная атмосфера, одна из лучших, в которых я играла. Это подталкивало меня поднять уровень своей игры. Невероятно, что делает Винус на корте и вне корта, она служит вдохновением всем нам.

Во втором сете мне нужно было оставаться сфокусированной до самого конца, перебивать ещё один мяч через сетку. Она опытный игрок и знает, как справляться с такими моментами, поэтому я ждала, что она тоже заиграет лучше. Это был трудный матч, вы видели, что в конце было очень тяжело и буквально несколько розыгрышей решили исход поединка.

Мне жаль тех игроков, которым приходится ждать свой матч из-за дождя. Я себя чувствую везучей из-за того, что провела свой матч на этой арене, да и атмосфера была невероятной. Так что это мой счастливый день!» — цитирует Свитолину «Большой теннис Украины».

Следующей соперницей Элины будет либо соотечественница Даяна Ястремская, либо представительница Швеции Ребекка Петерсон.

Винус Уильямс прокомментировала поражение от Свитолиной на US Open
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент