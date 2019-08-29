Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Теннис / Новости /

Джокович догнал Сампраса по победам на US Open

Джокович догнал Сампраса по победам на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Серб Новак Джокович, победивший в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро, одержал свою 71-ю победу на кортах US Open. По этому показателю он вышел на пятую строчку в истории турнира в Открытую эру, сравнявшись с пятикратным чемпионом Питом Сампрасом.

Джокович, который с 2005 года пропустил всего один US Open, на этом турнире ни разу не проигрывал в матчах второго круга.

Первое место по количеству побед на Открытом чемпионате США занимает Джимми Коннорс, на счету которого 98 выигранных матчей. Также Джоковича и Сампраса опережают Роджер Федерер, Андре Агасси и Иван Лендл, у которых 87, 79 и 73 победы соответственно.

В третьем круге US Open Джокович сразится с победителем пары Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия).

Джокович несколько раз обращался за медпомощью в матче с Лондеро
29 августа 2019 года, четверг. 02:20 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
56
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3 4 5
               
6 7 7 6    
4 6 3 1    
               
Комментарии (0)
Новости. Теннис
Все новости RSS
Партнерский контент