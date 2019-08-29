Джокович догнал Сампраса по победам на US Open

Серб Новак Джокович, победивший в матче второго круга Открытого чемпионата США по теннису аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро, одержал свою 71-ю победу на кортах US Open. По этому показателю он вышел на пятую строчку в истории турнира в Открытую эру, сравнявшись с пятикратным чемпионом Питом Сампрасом.
Джокович, который с 2005 года пропустил всего один US Open, на этом турнире ни разу не проигрывал в матчах второго круга.
Первое место по количеству побед на Открытом чемпионате США занимает Джимми Коннорс, на счету которого 98 выигранных матчей. Также Джоковича и Сампраса опережают Роджер Федерер, Андре Агасси и Иван Лендл, у которых 87, 79 и 73 победы соответственно.
В третьем круге US Open Джокович сразится с победителем пары Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия).
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