В. Уильямс подтвердила, что заказала кофе на корт во время игры со Свитолиной
Американская теннисистка Винус Уильямс на пресс-конференции после поражения от украинки Элины Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США подтвердила информацию о том, что она попросила принести ей кофе на корт.
«Я действительно это сделала. Так и есть. Я правда выпила кофе», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.
Бывшая первая ракетка, выпив кофе, выиграла три гейма кряду, но в итоге потерпела поражение со счётом 4:6, 4:6.
Следующей соперницей Элины будет либо соотечественница Даяна Ястремская, либо представительница Швеции Ребекка Петерсон. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 7 сентября.
Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.
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