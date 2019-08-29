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В. Уильямс подтвердила, что заказала кофе на корт во время игры со Свитолиной

В. Уильямс подтвердила, что заказала кофе на корт во время игры со Свитолиной
Теннис / US Open 2019 0

Американская теннисистка Винус Уильямс на пресс-конференции после поражения от украинки Элины Свитолиной во втором круге Открытого чемпионата США подтвердила информацию о том, что она попросила принести ей кофе на корт.

«Я действительно это сделала. Так и есть. Я правда выпила кофе», — приводит слова Уильямс официальный сайт турнира.

Бывшая первая ракетка, выпив кофе, выиграла три гейма кряду, но в итоге потерпела поражение со счётом 4:6, 4:6.

Следующей соперницей Элины будет либо соотечественница Даяна Ястремская, либо представительница Швеции Ребекка Петерсон. Соревнования в женском одиночном разряде на Открытом чемпионате США завершатся 7 сентября.

Действующей чемпионкой является японка Наоми Осака.

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