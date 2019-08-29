Джокович рассказал, что хотел бы изменить в теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под первым номером на US Open, вышел в третий круг турнира, после того как обыграл в трёх сетах аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро.
После матча Джоковича спросили, что ему хотелось бы изменить в теннисе.
«Календарь. Я бы иначе планировал турниры, давал игрокам больше времени на отдых.
Считаю, нет смысла в большом перерыве после Australian Open. Я бы поставил турнир в Мельбурне на март и увеличил паузы между турнирами до двух — двух с половиной месяцев. Я бы давал игрокам больше времени между тремя другими турнирами, чтобы «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open располагались в календаре не так тесно», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.
В третьем круге Открытого чемпионата США Джокович сразится с победителем матча между американцем Денисом Кудлой и сербом Душаном Лайовичем.
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