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Джокович рассказал, что хотел бы изменить в теннисе

Джокович рассказал, что хотел бы изменить в теннисе
Теннис / US Open 2019 0

Сербский теннисист Новак Джокович, посеянный под первым номером на US Open, вышел в третий круг турнира, после того как обыграл в трёх сетах аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро.

После матча Джоковича спросили, что ему хотелось бы изменить в теннисе.

«Календарь. Я бы иначе планировал турниры, давал игрокам больше времени на отдых.

Считаю, нет смысла в большом перерыве после Australian Open. Я бы поставил турнир в Мельбурне на март и увеличил паузы между турнирами до двух — двух с половиной месяцев. Я бы давал игрокам больше времени между тремя другими турнирами, чтобы «Ролан Гаррос», Уимблдон и US Open располагались в календаре не так тесно», — приводит слова Джоковича Tennis World USA.

В третьем круге Открытого чемпионата США Джокович сразится с победителем матча между американцем Денисом Кудлой и сербом Душаном Лайовичем.

Джокович догнал Сампраса по победам на US Open
29 августа 2019 года, четверг. 02:20 МСК
US Open (м). 2-й круг
Матч окончен
Новак Джокович
1
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
3 : 0
Хуан-Игнасио Лондеро
56
Аргентина
Хуан-Игнасио Лондеро
Х. Лондеро
1 2 3 4 5
               
6 7 7 6    
4 6 3 1    
               
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