Волевая победа Серены Уильямс и успех Свитолиной — в обзоре игр US Open
23-кратная победительница турниров «Большого шлема» американская теннисистка Серена Уильямс (8) вышла в третий круг Открытого чемпионата США, обыграв соотечественницу Кэти Макнелли, получившую уайлд-кард от организаторов, со счётом 5:7, 6:3, 6:1.
Американка Винус Уильямс уступила украинке Элине Свитолиной (5) — 4:6, 4:6. Австралийка Эшли Барти (2) оказалась сильнее американки Лорен Дэвис — 6:2, 7:6 (7:2).
Большая часть матчей игрового дня была перенесена на 29 августа из-за дождя.
Видеообзор матчей второго круга Открытого чемпионата США доступен на «Чемпионате».
Действующей чемпионкой является представительница Японии Наоми Осака. В прошлогоднем финале она победила американку Серену Уильямс со счётом 6:2, 6:4.
Серена Уильямс: мне нужна проверка
Свитолина: чувствую себя везучей
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