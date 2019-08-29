Вторая кряду волевая победа Федерера и выигрыш Джоковича — в обзоре US Open

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, посеянный на Открытом чемпионате США под третьим номером, в матче второго круга одолел 99-ю ракетку мира Дамира Джумхура из Боснии и Герцеговины со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.

За выход в четвёртый круг соревнований уроженец Базеля поспорит с победителем матча Даниэль Эванс (Великобритания) — Люка Пуй (Франция, 25).

Первая ракетка мира серб Новак Джокович выиграл у аргентинца Хуана-Игнасио Лондеро со счётом 6:4, 7:6 (7:3), 6:1. Следующим соперником лидера посева будет победитель встречи Денис Кудла (США) — Душан Лайович (Сербия, 27).

Большая часть матчей игрового дня была перенесена на 29 августа из-за дождя.

Видеообзор игр доступен на «Чемпионате».

US Open завершится 8 сентября.