Федерер: я мог выиграть US Open-2014, но Чилич меня разбил

Швейцарский теннисист Роджер Федерер, не завоёвывавший титул на Открытом чемпионате США с 2008 года, рассказал о розыгрышах этого турнира, которые за это время ему было по силам выиграть.
«Конечно, это US Open 2009 года. И ещё турнир, когда я проиграл Чиличу, не помню год. Тогда казалось, что всё складывается отлично: Новак проиграл, Нисикори вышел в финал и меня ждал полуфинал с Чиличем. Я думал, что у меня хорошие шансы, но Марин просто вышел и разбил меня.
Думаю, на этих турнирах мои шансы на успех были самыми большими. Я не знаю, что сказать о финалах с Новаком. Остальные турниры не помню", — приводит слова Федерера официальный сайт US Open.
Вчера, 28 августа, Роджер во втором круге обыграл боснийца Дамира Джумхура со счётом 3:6, 6:2, 6:3, 6:4.
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