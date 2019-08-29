Свитолина поделилась ожиданиями от возможной встречи с Ястремской на US Open

Украинская теннисистка Элина Свитолина рассказала об ожиданиях от возможной встречи с соотечественницей Даяной Ястремской в третьем круге US Open. Первая ракетка Украины во втором раунде обыграла американку Винус Уильямс со счётом 6:4, 6:4. Встреча Даяны со шведкой Ребеккой Петерсон была перенесена на 29 августа из-за дождя.

«Мы из одного города — Одессы. Это невероятно, но мы никогда не играли и не тренировались вместе. Конечно, я немного её знаю, мы иногда общаемся.

Даяна здорово прогрессирует. Это прекрасно. Она побеждает очень хороших соперниц и показывает, что сама является сильным игроком. Мне нужно будет показать свой лучший теннис. Я постараюсь сосредоточиться на своей игре", — цитирует Свитолину официальный сайт тура.