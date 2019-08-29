Шарапова: я обожаю Италию

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей любви к путешествиям.
«Совмещать игру, участие в турнирах и путешествия нелегко. Конечно, ты рада посещать все эти невероятные города, но всё же сосредоточена на том, ради чего прибыла туда. Моя работа требует больших затрат энергии и процесс восстановления очень важен. Поэтому во всех прекрасных городах я вынуждена проводить большую часть времени в отеле.
Но когда появляется возможность покинуть свой номер, я стараюсь отправляться в места, в которых раньше не была, и в итоге теряюсь там.
Я обожаю Италию. Пока я не исследовала её так, как хотелось бы. Я знаю Рим немного лучше, потому что много лет выступала на местном турнире. А в прошлом году я была в Позитано", — приводит слова Шараповой CN Traveller.
В первом круге US Open Мария проиграла американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 1:6.
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