Шарапова: я обожаю Италию

Пятикратная победительница турниров «Большого шлема» российская теннисистка Мария Шарапова рассказала о своей любви к путешествиям.

«Совмещать игру, участие в турнирах и путешествия нелегко. Конечно, ты рада посещать все эти невероятные города, но всё же сосредоточена на том, ради чего прибыла туда. Моя работа требует больших затрат энергии и процесс восстановления очень важен. Поэтому во всех прекрасных городах я вынуждена проводить большую часть времени в отеле.

Но когда появляется возможность покинуть свой номер, я стараюсь отправляться в места, в которых раньше не была, и в итоге теряюсь там.

Я обожаю Италию. Пока я не исследовала её так, как хотелось бы. Я знаю Рим немного лучше, потому что много лет выступала на местном турнире. А в прошлом году я была в Позитано", — приводит слова Шараповой CN Traveller.

В первом круге US Open Мария проиграла американке Серене Уильямс со счётом 1:6, 1:6.

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