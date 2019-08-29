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Навратилова: Федерер всё ещё не может отойти от поражения в финале Уимблдона

Навратилова: Федерер всё ещё не может отойти от поражения в финале Уимблдона
Теннис / US Open 2019 0

Экс первая ракетка мира, 18-кратная победительница турниров серии «Большого шлема» Мартина Навратилова оценила игру третьего сеяного Открытого чемпионата США Роджера Федерера. По её мнению, причины не самого уверенного старта швейцарца на US Open кроются в недавнем поражении в решающем матче Уимблдона.

«Роджер всё ещё не может избавиться от разочарования, связанного с проигрышем в финале Уимблдона, однако он сумел собраться. Ему не хватало хороших ударов. Роджеру просто нужно начать показывать свой теннис, и с ним всё будет хорошо», — приводит слова Навратиловой Tennis World USA.

Напомним, в драматичном финале Уимблдона Федерер уступил первой ракетке мира сербу Новаку Джоковичу со счётом 6:7 (5:7), 6:1, 6:7 (4:7), 6:4, 12:13 (3:7).

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