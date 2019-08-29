Руседски: Макинрой был плохим парнем, как и Кирьос. Но он ещё и матчи выигрывал

Бывшая четвёртая ракетка мира британец Грег Руседски рассказал о различиях между австралийцем Ником Кирьосом и семикратным победителем турниров серии «Большого шлема» американцем Джоном Макинроем, которых часто сравнивают из-за схожего поведения на корте и за его пределами.
«Разница между Кирьосом и Макинроем в том, что у Джон постоянно желал победить любой ценой и много работал для этого. Если собираешься быть плохим парнем в теннисе, тебе лучше выигрывать. В этом и разница между Кирьосом и Макинроем. Джон был плохим парнем, но всегда любил спорт и отдавал ему всё.
Даже в 60 лет он по-прежнему невероятный игрок, желающий постоянно побеждать. Я не всегда вижу, что Кирьос выполняет необходимую работу. Он попадает в заголовки, привлекает внимание людей. У него есть навыки, благодаря которым он может стать суперзвездой. Но для этого нужно желание побеждать.
В случае с Ником нет оснований полагать, что это случится. Если когда-нибудь подобное произойдет, для тенниса будет здорово, что он подрос», — приводит слова Руседски Tennis World USA.
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