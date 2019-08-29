Федерер: я не получил от Надаля приглашение на свадьбу

20-кратный победитель турниров серии «Большого шлема» Роджер Федерер прокомментировал слухи о том, что вторая ракетка мира, испанец Рафаэль Надаль, пригласил его на свадьбу.



«Я не получил от Надаля приглашение на свадьбу. По крайней мере, пока», — приводит слова швейцарца журналист Симон Граф в своём «твиттере». По его словам, Федерер отметил также, что находится с Надалем в хороших отношениях, которые значительно улучшились за последние несколько лет.



Напомним, 17-кратный победитель турниров «Большого шлема» Рафаэль Надаль и его подруга Хиска Мария Перелло женятся после 14 лет отношений. Свадьба состоится осенью 2019 года на родине испанца — острове Мальорка. Ранее сообщалось, что Рафаэль и Хиска тайно обручились в мае прошлого года в Риме.