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Петкович показала болельщикам пресс после победы над Квитовой на US Open

Петкович показала болельщикам пресс после победы над Квитовой на US Open
Теннис / US Open 2019 0

Немецкая теннисистка Андреа Петкович одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с шестой сеяной соревнований Петрой Квитовой из Чехии — 6:4, 6:4.

Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Петкович 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Квитовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.

После победы немка решила исполнить свой фирменный танец «Петко-дэнс», однако прервала его, показав болельщикам пресс.

Видео празднования теннисистки можно посмотреть в «инстаграме» US Open.

За выход в следующий круг Петкович поспорит с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Кристина Плишкова (Чехия).

US Open (ж). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 18:10 МСК
Андреа Петкович
88
Германия
Андреа Петкович
А. Петкович
Окончен
2 : 0
1 2 3
       
6 		6  
4 		4  
         
Петра Квитова
6
Чехия
Петра Квитова
П. Квитова
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