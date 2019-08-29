Петкович показала болельщикам пресс после победы над Квитовой на US Open

Немецкая теннисистка Андреа Петкович одержала победу в матче второго круга Открытого чемпионата США с шестой сеяной соревнований Петрой Квитовой из Чехии — 6:4, 6:4.



Продолжительность поединка составила 1 час 34 минуты. Петкович 2 раза подала навылет, совершила 6 двойных ошибок и реализовала 3 брейк-пойнта из 6. На счету Квитовой 3 эйса, 3 двойные ошибки и 1 реализованный брейк-пойнт из 5.



После победы немка решила исполнить свой фирменный танец «Петко-дэнс», однако прервала его, показав болельщикам пресс.

Видео празднования теннисистки можно посмотреть в «инстаграме» US Open.



За выход в следующий круг Петкович поспорит с победительницей матча Элисе Мертенс (Бельгия, 25) — Кристина Плишкова (Чехия).