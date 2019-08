Шарапова и Кис приняли участие в челлендже в защиту окружающей среды

Российская теннисистка Мария Шарапова и американка Мэдисон Кис присоединились к набирающему популярность в Сети челленджу Flip It For Good, проходящему при поддержке US Open.



Его смысл заключается в том, чтобы необычным способом отправить пластиковую бутылку в корзину для мусора. Шарапова и Кис воспользовались для этого ракетками. Они отправляли бутылки в корзину с дальнего расстояния и из неудобного положения. «Думаю, мы должны получить дополнительные очки за креативность. Гордимся, что помогаем US Open поддерживать чистоту и перерабатываем бутылки на месте», — написала американская теннисистка, опубликовавшая видео в «Инстаграме».

Челлендж «Flip It For Good» посвящён защите окружающей среды. По задумке его создателей, он должен привлечь внимание людей к загрязнению экологии пластиковыми бутылками.