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22 эйса помогли Звереву одолеть Тиафо в пятисетовом матче второго круга US Open

22 эйса помогли Звереву одолеть Тиафо в пятисетовом матче второго круга US Open
Теннис / US Open 2019 0

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате США под шестым номером, испытал трудности в матче второго круга с хозяином соревнований – американцем Фрэнсисом Тиафо. Представитель Германии одержал непростую победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.

Продолжительность поединка составила 3 часа 12 минут. Зверев 22 раза подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тиафо 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.

Следующим соперником Зверева станет победитель матча между словенцем Аляжем Бедене и французом Бенуа Пэром (29).

Действующим победителем US Open является Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 19:15 МСК
Александр Зверев
6
Германия
Александр Зверев
А. Зверев
Окончен
3 : 2
1 2 3 4 5
           
6 		3 6 2 6
3 		6 2 6 3
             
Фрэнсис Тиафо
45
США
Фрэнсис Тиафо
Ф. Тиафо
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