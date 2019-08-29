22 эйса помогли Звереву одолеть Тиафо в пятисетовом матче второго круга US Open

Немецкий теннисист Александр Зверев, посеянный на Открытом чемпионате США под шестым номером, испытал трудности в матче второго круга с хозяином соревнований – американцем Фрэнсисом Тиафо. Представитель Германии одержал непростую победу со счётом 6:3, 3:6, 6:2, 2:6, 6:3.
Продолжительность поединка составила 3 часа 12 минут. Зверев 22 раза подал навылет, совершил 11 двойных ошибок и реализовал 4 брейк-пойнта из 12. На счету Тиафо 6 эйсов, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 11.
Следующим соперником Зверева станет победитель матча между словенцем Аляжем Бедене и французом Бенуа Пэром (29).
Действующим победителем US Open является Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Аргентины Хуана-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.
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