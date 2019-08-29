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Медведев вышел в третий круг US Open

Медведев вышел в третий круг US Open
Теннис / US Open 2019 0

Российский теннисист Даниил Медведев, посеянный под 5-м номером на Открытом чемпионате США, в матче второго круга обыграл представителя Боливии Уго Дельена со счётом 6:3, 7:5, 5:7, 6:3. Соперники ранее не встречались.

Продолжительность поединка составила 2 часа 45 минут. Медведев 16 раз подал навылет, совершил 5 двойных ошибок и реализовал 9 брейк-пойнтов из 26. На счету Дельена ни одного эйса, ни одной двойной ошибки и 6 реализованных брейк-пойнтов из 14.

За выход в следующий круг россиянин поспорит с победителем матча второго круга между испанцем Фелисьяно Лопесом и японцем Йосихито Нисиокой.

Действующим победителем US Open является Новак Джокович. В финале прошлогоднего розыгрыша он обыграл представителя Аргентины Хуан-Мартина дель Потро — 6:3, 7:6 (7:4), 6:3.

US Open (м). 2-й круг
29 августа 2019, четверг. 20:15 МСК
Уго Дельен
84
Боливия
Уго Дельен
У. Дельен
Окончен
1 : 3
1 2 3 4 5
           
3 		5 7 3  
6 		7 5 6  
             
Даниил Медведев
5
Россия
Даниил Медведев
Д. Медведев
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